Köln (dpa) - Er war Musikverleger, Kneipenbesitzer und Mitbegründer der Initiative «Arsch huh» gegen rechte Gewalt: Das Kölner Original Karl-Heinz Pütz ist tot.

Er starb im Alter von 58 Jahren nach langer Krankheit bereits am Freitag in einem Kölner Krankenhaus, wie Familie und Freunde am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa bestätigten.