Daytona (dpa) - Einen Tag vor dem legendären Daytona500 hat es beim 300-Meilen-Rennen in Florida einen schweren Unfall gegeben: 32 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des TV-Senders Fox erlitten zwei Menschen schwere Kopfverletzungen. Sie schwebten in Lebensgefahr. 18 Zuschauer sind noch in umliegenden Krankenhäusern. Kurz vor der Ziellinie ereignete sich die Massenkarambolage mit mehr als einem Dutzend Fahrzeugen. Dabei flogen Trümmerteile des Wagens von Renn-Neuling Kyle Larson auf die Haupttribüne.

