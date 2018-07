Jerusalem (AFP) Aus Protest gegen den Tod eines jungen Palästinensers in israelischer Haft haben tausende in Israel inhaftierte Palästinenser einen Tag des Hungerstreiks angekündigt. Rund 3000 Häftlinge hätten erklärt, am Sonntag kein Essen zu sich nehmen zu wollen, sagte ein Sprecher der israelischen Strafvollzugsbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Es handle sich um drei Mahlzeiten, die somit verweigert würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.