Hannover (SID) - Die German Eagles haben nach dem Verpassen des Viertelfinales in der Weltliga der Box-Amateure WSB einen versöhnlichen Erfolg gefeiert. Im vorletzten Duell der Gruppe B setzten sich die Eagles vor rund 750 Zuschauern in Hannover mit 5:0 gegen die favorisierten British Lionhearts durch. Die Deutschen gewannen alle fünf Kämpfe klar, lediglich im Schwergewicht hatte Emir Ahmatovic (Wetzlar) gegen Uaine Fa (Tonga) Mühe.

Die Eagles liegen nach neun von zehn Liga-Duellen auf Rang fünf der Guppe B und haben keine Chance mehr auf die Runde der besten Acht, für die sich die ersten Vier jeder Sechsergruppe qualifizieren. Nächster Gegner der Eagles in der Gruppenphase ist Tabellenführer Astana Arlans Kasachstan. Pro Mannschaft treten ingsesamt fünf Boxer in den Gewichtsklassen Bantam, Leicht, Mittel, Halbschwer und Schwer an.