Memphis (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki hat ihren ersten Turniersieg in diesem Jahr verpasst. Wegen einer Erkrankung gab die 23-jährige Berlinerin im Endspiel von Memphis gegen Marina Erakovic aus Neuseeland auf. Nach dem mit 1:6 in nur 27 Minuten verlorenen ersten Satz beendete die Fed-Cup-Spielerin das Finale bei der mit 235 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung vorzeitig. Sie habe einfach keine Energie mehr im Tank, so Lisicki. Ihren bisher letzten Turniersieg hatte die Deutsche im August 2011 in Dallas gefeiert.

