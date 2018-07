Washington (AFP) Tanzen gegen das Übergewicht: Ein Videoclip, in dem Michelle Obama gemeinsam mit US-Moderator Jimmy Fallon die Hüften schwingt, ist im Internet zum Hit geworden. Fast zwei Millionen Menschen sahen sich auf dem Portal YouTube bereits bis Sonntag das am Freitag online gestellte Video an. In dem zweiminütigen Clip zeigen die First Lady und der als Frau verkleidete US-Komiker verschiedene Tanzschritte, mit denen sie Alltägliches wie Einkaufen gehen, Jubel und Gespräche mit Kindern imitieren. Der Clip ist Teil von Michelle Obamas Kampagne "Let's Move!" (Bewegen wir uns!) gegen die Fettleibigkeit in den USA.

