Offenbach (dpa) - In der Frühe im Osten gebietsweise neblig, sonst schneit es vielerorts leicht, im Osten und Nordosten sowie in den Staulagen der Mittelgebirge auch mäßig. Im Osten und Nordosten gehen die Niederschläge teilweise in Regen über.

Dabei ist vorübergehend Glatteis möglich, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Höchstwerte erreichen Werte zwischen -5 Grad in Alpennähe und örtlich 2 Grad im Norden, Westen und in Odernähe.

Es weht schwacher bis mäßiger, in den Bergen und an Nord- und Ostsee stark böiger Wind um Nordost. Dabei kann es im Bergland und in freien Lagen zu Schneeverwehungen kommen.