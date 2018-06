Predazzo (SID) - Die deutschen Skispringer haben bei der WM die Bronzemedaille im neuen Mixed-Wettbewerb gewonnen. Severin Freund (Rastbüchl), Richard Freitag (Aue), Carina Vogt (Degenfeld) und Ulrike Gräßler (Klingenthal) mussten in Predazzo nur den überragenden Japanern und Österreich den Vortritt lassen. Für das deutsche Team war es bei den Titelkämpfen in Val di Fiemme in der zwölften von 21 Entscheidungen die zweite Medaille. Zuvor hatte Kombinierer Björn Kircheisen Bronze geholt.