Washington (AFP) Der vom afghanischen Präsidenten Hamid Karsai verlangte Abzug von US-Spezialeinheiten aus der Unruheprovinz Wardak hat das Verteidigungsministerium in Washington völlig unvorbereitet getroffen. Karsai habe das US-Militär über seine Anordnung nicht vorab informiert, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Washington. Auch über die Hintergründe von Karsais Äußerungen wurde in den USA gerätselt. "Wir wissen von keinem Vorfall, der diese Art von Reaktion auslösen würde", sagte ein US-Vertreter.

