Barcelona (dpa) - Die spanische Großbank Caixabank will rund 3000 Arbeitsplätze abbauen. Wie das Geldhaus am Montag den Gewerkschaften mitteilte, will es mit dem Vorhaben seine Effektivität verbessern.

Das aus der Sparkassenkette La Caixa hervorgegangene Unternehmen hatte im Rahmen der spanischen Bankenreform das Geldinstitut Banca Civica übernommen und die mit staatlicher Hilfe gerettete Banco de Valencia gekauft.

Der geplante Arbeitsplatzabbau würde etwa neun Prozent der fast 33 000 Mitarbeiter betreffen. Wie aus Gewerkschaftskreisen verlautete, soll die Zahl der Beschäftigten zu einem großen Teil mit Hilfe von Vorruhestandsregelungen gesenkt werden. Die verstaatlichte Großbank Bankia hatte einen Abbau von 4500 Stellen angekündigt.

