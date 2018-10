Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki will seine Karriere auch nach Ende des Kontrakts bei den Dallas Mavericks im Sommer 2014 in der nordamerikanischen Profiliga NBA fortsetzen. «Wenn mein Kontrakt ausläuft, bin ich 36, und ich werde definitiv noch für ein paar weitere Jahre unterschreiben», kündigte der Basketball-Superstar nach dem 99:103 gegen die Los Angeles Lakers an. Der 34 Jahre alte Würzburger hatte mehrfach angekündigt, seine NBA-Laufbahn bei den Mavs beenden zu wollen.

