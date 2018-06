New York (dpa) - Die Wall Street hat sich im italienischen Wahlwirrwarr verheddert: Der Dow Jones Industrial verlor in der letzten Handelsstunde seine zuvor mühsam verteidigte Gelassenheit völlig und erlitt den größten Tagesverlust seit dem 7. November 2012. Der Dow verlor schließlich 1,55 Prozent auf 13 784,17 Punkte. Der Euro-Kurs legte im New Yorker Handel eine rasante Talfahrt hin und wurde zuletzt nur noch bei 1,3075 US-Dollar gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.