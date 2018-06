Berlin (AFP) Die Organspendebereitschaft in Deutschland geht nach den Skandalen an mehreren Unikliniken laut Barmer GEK weiter zurück. In einer Umfrage, die die Kasse am Montag in Berlin veröffentlichte, gaben zwar neun von zehn Befragten an, in letzter Zeit etwas über das Thema Organspende gehört, gelesen oder gesehen zu haben. Bei etwa jedem Zweiten geschah dies allerdings im Zusammenhang mit den Transplantationsskandalen in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig.

