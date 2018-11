Wiesbaden (AFP) Der Auftragsboom in der Baubranche hat sich im vergangenen Jahr etwas abgeschwächt. 2012 seien im Bauhauptgewerbe 4,2 Prozent mehr Aufträge eingegangen als noch 2011, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. 2011 hatte das Auftragsplus im Vergleich zum Vorjahr noch bei 7,3 Prozent gelegen. Die Nachfrage im Hochbau habe 2012 um 5,4 Prozent angezogen, im Tiefbau um 2,8 Prozent.

