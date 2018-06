Offenbach (AFP) Deutschland steuert auf den trübsten Winter seit mehr als 40 Jahren zu: Im Dezember, Januar und Februar schien eindeutig zu wenig die Sonne, sagte Gerhard Lux vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach. Im Schnitt lag die Sonnenscheindauer in diesem Winter wahrscheinlich um etwa ein Drittel unter dem langjährigen Mittelwert. "Damit werden wir wahrscheinlich nach 1970 einen neuen Minimumrekord erreichen", sagte der DWD-Experte.

