Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt, neuen Schwung in die Verhandlungen mit der Türkei über einen EU-Beitritt zu bringen. "Ich kann seitens der Kommission nur sagen, dass wir Schritte der Mitgliedstaaten begrüßen, in den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei voranzukommen", sagte der Sprecher von EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle am Montag in Brüssel.

