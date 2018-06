Paris (AFP) Bundesbank-Chef Jens Weidmann hat Frankreich implizit dazu aufgerufen, das Staatsdefizit noch in diesem Jahr wie ursprünglich zugesagt auf drei Prozent zu drücken. Zwar sei es in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums schwieriger, die Defizitziele einzuhalten, sagte Weidmann am Montag vor Studenten der renommierten französischen Handelsschule HEC nahe Paris laut verbreitetem Redetext. Die EU-Staaten befänden sich aber in einer "Vertrauenskrise".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.