Chicago (SID) - Die Chicago Blackhawks haben ihre Rekordserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgebaut. Der Stanley-Cup-Sieger von 2010 gewann 1:0 gegen die Columbus Blue Jackets und bleibt in der laufenden Saison ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit. Andrew Shaw erzielte den Siegtreffer für Gastgeber Chicago, der in 18 Spielen nur drei Niederlagen im Penaltyschießen kassiert und damit immer gepunktet hat.

Derweil hat Dennis Seidenberg das deutsche Duell gegen Marcel Goc gewonnen. Mit den Boston Bruins feierte der Verteidiger einen 4:1-Sieg über Stürmer Goc und die Florida Panthers. Der sechsmalige NHL-Champion Boston ist mit 24 Punkten Vierter der Eastern Conference, Florida (14) liegt als 13. deutlich hinter den Play-off-Rängen.