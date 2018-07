Berlin (dpa) - Wegen des Verdachts auf falsch deklarierte Eier aus Freiland- und Bio-Haltung fordert Grünen-Politikerin Renate Künast eine schärfere Kontrolle von landwirtschaftlichen Betrieben. Wichtig sei, dass vorne die Kontrollen ordentlich funktionieren, sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion im ARD-Morgenmagazin. Schärfere Strafen reichten allein nicht aus, um den Betrug in Landwirtschaftsbetrieben zu stoppen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt gegen rund 150 Betriebe in Niedersachsen und etwa 50 in anderen Bundesländern. Bio- und Freiland- Betriebe sollen dort Legehennen entgegen Vorschriften auf engstem Raum gehalten haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.