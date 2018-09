Frankfurt/Rom (dpa) - Der Eurokurs ist am Montag angesichts des unklaren Wahlausgangs in Italien stark unter Druck geraten. Am späten Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,3159 US-Dollar.

Gegen Mittag war der Euro noch bis auf 1,3319 Dollar geklettert. Der Devisenmarkt stand zum Wochenauftakt im Bann der italienischen Parlamentswahlen.

Erste Hochrechnungen sahen eine Senatsmehrheit für das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Premier Silvio Berlusconi. Italien könnte damit eine politische Blockade drohen, da nach ersten Prognosen das Mitte-Links-Bündnis unter Pier Luigi Bersani die Mehrheit im Abgeordnetenhaus besaß.