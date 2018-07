Berlin (dpa) - Im Skandal falsch deklarierte Bio-Eier fordern Politiker und Verbände Konsequenzen für betrügerische Betriebe und das staatliche Kontrollsystem. Hier sieht Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner besonders die Länder in der Verantwortung. Betrügereien bei der Hühnerhaltung und der Eier-Kennzeichnung sind nach Angaben der Ermittler weit verbreitet. Der Leiter der Oldenburger Staatsanwaltschaft, Roland Herrmann sagte, seine Behörde ermittelt gegen rund 100 Betriebe in Niedersachsen. Etwa 50 weitere Verfahren wurden an Ermittler in anderen Bundesländern abgegeben.

