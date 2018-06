Hofheim-Wallau (dpa) - In den deutschen Filialen des Möbelhauses Ikea ist kein Pferdefleisch in Fleischklößchen gefunden worden. Die Sprecherin von Ikea Deutschland Sabine Nold, verwies auf eine DNA-Probe von Freitag. Diese besage, dass in deutschen Köttbullar kein Pferdefleisch enthalten sei. Auf Tierarten-DNA werde nicht routinemäßig untersucht. Es werde diskutiert, ob wegen der Pferdefleischfunde in Köttbullar in Tschechien auch in deutschen Ikea-Restaurants weiter getestet werden solle, so Nold. Deutschland ist für Ikea der weltweit größte Markt.

