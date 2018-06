Brüssel (AFP) Die EU hat dem Opel-Mutterkonzern General Motors (GM) die teilweise Übernahme von Ally Financial erlaubt, darunter das Finanzierungsgeschäft für Autos in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die EU-Kommission als Wettbewerbsbehörde erteilte grünes Licht, wobei sie auf eine eingehende Prüfung verzichtete, wie sie am Montag in Brüssel erklärte. Nennenswerte Bedenken wegen Wettbewerbsbeschränkungen hatte sie demnach nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.