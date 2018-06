Ankara (dpa) - Eine Entscheidung über einen eigenen Antrag der Bundesregierung zum Verbot der rechtsextremen NPD ist nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch nicht gefallen.

Darüber werde bis Ende März entschieden, sagte Merkel am Montag nach einem Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz in Ankara. Ein solcher Fahrplan war schon bislang Haltung der Bundesregierung. Zuvor war in der Union ein Bericht des «Tagesspiegels» bestätigt worden, wonach Merkel intern signalisiert habe, dass sie für einen solchen Antrag sei.