Berlin (dpa) - In Los Angeles findet in dieser Nacht die 85. Verleihung der Oscars statt. dpa berichtet im Live-Ticker.

(03:35) +++ Applaus für eine starke Stimme: Shirley Bassey (76) singt «Goldfinger» aus dem gleichnamigen James Bond-Film. Die Showproduzenten hatten im Vorfeld angekündigt, zum 50-jährigen Bestehen der Agentenserie etwas Besonderes zu planen. Ex-Bond-Girl Halle Berry (46) zeigt Filmausschnitte.

(03:15) +++ «Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger» hat einen Lauf. Der Film erhält hintereinander den Oscar für die beste Kamera und die besten Spezialeffekte. Insgesamt ist das 3D-Märchen elfmal nominiert.

(02:56) +++ Christoph Waltz ist atemlos und kämpft mit den Tränen - in der einen Hand den Oscar des besten Nebendarstellers für seine Rolle in «Django Unchained», in der anderen den Umschlag, der seinen Namen enthalten hat. Die Verleihung fängt gut an!

(02:48) +++ Oscar-Moderator Seth MacFarlane (39) erntet für seine Witze lautes Gelächter, aber auch verlegene Seufzer. Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise (William Shatner/81) muss aus der Zukunft einschreiten - ob ihm die Rettung gelingt?

(02:30) +++ Ein Star lässt sich nicht auf dem roten Teppich blicken. Schauspieler Russell Crowe (48) twitterte: «Ich werde heute Abend nicht auf dem roten Teppich sein, sondern durch die Hintertür hineinschleichen wie ein Ninja.» Crowe ist im Filmmusical «Les Misérables» zu sehen, das für den besten Film nominiert ist.

(02.17) +++ Adele (24) hat es schwer: Ihr Kleid wiegt 15 Kilogramm! Die britische Sängerin ist zwischen den anderen Stars kaum zu übersehen: Mit ihren hohen Absätzen ist sie 1,85 Meter groß. Adeles Song «Skyfall» ist für das beste Filmlied nominiert.

(02:07) +++ Schauspielerin Jane Fonda bringt den Sommer auf den roten Teppich. Die 75-Jährige kommt in einer knallgelben Robe. Auch andere Stars beweisen Mut zur Farbe: Sally Field (66) - nominiert als beste Nebendarstellerin - trägt ein intensives Rot, Reese Witherspoon (36) kommt in Blau. Auch oft gesehen: Funkelnde Kleider in Gold, zum Beispiel bei Jessica Chastain (35) oder Catherine Zeta-Jones (43).

(01:40) +++ Schauspieler Christoph Waltz (56) - nominiert als bester Nebendarsteller - macht einen entspannten Eindruck. Der rote Teppich sei ihm nicht unbekannt, sagt der Gewinner von 2010. Seine «Django Unchained»-Kollegin Kerry Washington (36) singt sogar eine Zeile vom Wiegenlied «Der Mond ist aufgegangen» ins Mikrofon von ProSieben - auf Deutsch!

(01:30) +++ Kinderdarstellerin Quvenzhané Wallis (9) hat eine besondere Handtasche dabei: Sie hat die Form eines kleinen Hundes, trägt ein eigenes Krönchen und hört auf den Namen Sammy. Ob Wallis die Tasche mit auf die Bühne nimmt, falls sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhält?

(00:57) +++ Die ersten Stars trudeln auf dem roten Teppich ein. Nicht so Topmodel Heidi Klum: Die 39-Jährige twittert ein Foto von sich, auf dem sie im goldenen Kleid für «eine ihrer Lieblingsnächte des Jahres» gestylt wird - nämlich die Oscars und die Charity-Party von Elton John im Anschluss.