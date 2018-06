Hollywood (dpa) - Der CIA-Thriller «Argo» hat den Oscar als bester Film des Jahres gewonnen. Das Werk von Regisseur Ben Affleck setzte sich bei den 85. Academy Awards in der Königskategorie durch. Ang Lee gewann mit seiner Literaturverfilmung «Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger» den Oscar für die beste Regie. Der Auslands-Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film ging an den Österreicher Michael Haneke für «Liebe». Schauspieler Daniel Day-Lewis triumphierte mit einer ur-amerikanischen Rolle im Film «Lincoln». Jennifer Lawrence wurde beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «Silver Linings».

