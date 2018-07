Hollywood (dpa) - Ben Affleck hat es in Hollywood allen gezeigt: Sein CIA-Thriller «Argo», bei dem er Regie führte, die Hauptrolle spielte und als Koproduzent wirkte, ist der beste Film des Jahres.

Die Filmakademie wählte die sehr amerikanische Tatsachengeschichte um eine Rettungsaktion von US-Geiseln in Teheran zum Oscar-Gewinner in der Königskategorie. Mit diesem und zwei weiteren Oscars in Nebensparten triumphierte der 40-Jährige in der Nacht zum Montag über Hollywood-Größen wie Steven Spielberg. Dessen ebenfalls uramerikanisches Historiendrama «Lincoln» war mit zwölf Nominierungen als Top-Favorit ins Rennen um den wichtigsten Kinopreis der Welt gegangen, musste sich aber am Ende mit zwei Goldstatuen begnügen.

Erfolgreichster Film der 85. Academy Awards wurde die bildgewaltige Literaturadaption «Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger», die vier Oscars gewann - darunter auch den wichtigen Regie-Oscar für Ang Lee. Der 58-jährige Taiwanese hatte bereits 2005 mit «Brokeback Mountain» die beste Regie-Arbeit abgeliefert.

Der Brite Daniel Day-Lewis rettete die Oscar-Nacht für die Macher von «Lincoln» und stellte dabei einen Rekord auf: Für seine Darstellung des US-Präsidenten Abraham Lincoln bekam der 55-Jährige den Oscar als bester Hauptdarsteller und triumphierte damit als erster Schauspieler zum dritten Mal in dieser Kategorie. Beste Hauptdarstellerin wurde etwas überraschend Jennifer Lawrence (22) für ihre Rolle in dem Film «Silver Linings», sie stach damit die hochgehandelte Emmanuelle Riva (86/«Liebe») aus. Beste Nebendarstellerin ist Anne Hathaway (30) in «Les Misérables»; für Lawrence und Hathaway sind es die ersten Oscar-Ehren.

Die Gala in Hollywood war auch ein großer Abend für den österreichischen Film. Gleich zwei Trophäen gehen in das kleine Nachbarland Deutschlands: Michael Haneke holte den Auslands-Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film mit seinem Werk «Liebe» und sicherte sich mit 70 Jahren seine erste Goldstatue. Für den deutsch-österreichischen Schauspieler Christoph Waltz gab es hingegen schon den zweiten Oscar. In dem Western «Django Unchained» spielt er - wie schon bei seinem ersten Oscar-Erfolg «Inglourious Basterds» 2010 - eine Nebenrolle unter der Regie von Quentin Tarantino. Der US-Regisseur sicherte sich zudem den Drehbuch-Oscar.

Die britische Sängerin Adele (24) beeindruckte die anwesenden Hollywood-Stars mit einem gelungenen Auftritt und holte den ersten Oscar für einen James-Bond-Song mit ihrem Lied «Skyfall».

Die deutschen Oscar-Hoffnungen wurden hingegen enttäuscht: Der Berliner Stefan Arndt hatte sich als Koproduzent von «Liebe» Hoffnungen auf den Oscar in der Kategorie bester Film gemacht, denn diese Auszeichnung wird jeweils an die Produzenten überreicht und nicht an den Regisseur. Außerdem waren deutsche Filmschaffende an nominierten Filmen in den beiden Dokumentarfilmkategorien beteiligt. Doch weder die NDR-Koproduktion «Töte zuerst - Der israelische Geheimdienst» von Dror Moreh noch der dokumentarische Kurzfilm «Open Heart», an dem die Berliner Firma Gebrueder Beetz Filmproduktion beteiligt war, konnten das Oscar-Rennen gewinnen.

Die amerikanische Film-Akademie präsentierte eine gelungene Gala mit sehr viel Musik und einem gut aufgelegten Moderator. Der US-Schauspieler Seth MacFarlane überzeugte bei seiner Oscar-Premiere die Star-Gäste im Dolby Theatre ebenso wie die Zuschauer weltweit mit ironischen, aber niemals zynischen Witzeleien - der 39-Jährige erntete viele positive Kommentare etwa bei Twitter.