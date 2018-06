Los Angeles (dpa) - Die Schauspielerin Helen Hunt hat auf dem roten Teppich der Oscars mit einem Kleid «von der Stange» überrascht. Auf die Frage der Reporter, was sie trage, antwortete Hunt: H&M, wie mehrere US-Medien berichteten. «Ich mag, dass sie tragbare Kleidung machen.» Hunt war für ihre Rolle in «The Sessions - Wenn Worte berühren» als beste Nebendarstellerin nominiert. 1998 hatte sie einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Komödie «Besser geht's nicht» gewonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.