Hollywood (dpa) - Der deutsch-österreichische Schauspieler Christoph Waltz hat den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Das gab die amerikanische Filmakademie in Hollywood bekannt.

Waltz wurde für seine Leistung in «Django Unchained» des Regisseurs Quentin Tarantino ausgezeichnet. Es ist der zweite Oscar für den 56-Jährigen. Im Jahr 2010 hatte er die Trophäe für seinen Part in «Inglourious Basterds» gewonnen - ebenfalls in der Kategorie bester Nebendarsteller. Waltz spielt in dem blutigen Sklavendrama «Django Unchained» einen Kopfgeldjäger.

Die 85. Academy Awards werden in der Nacht zum Montag im Dolby Theatre in Hollywood verliehen.