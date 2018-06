Hollywood (dpa) - Ben Affleck hat mit seinem Polit-Thriller «Argo» den Oscar für den besten Film abgeräumt. First Lady Michelle Obama selbst verkündete die Auszeichnung - prompt gab es Proteste aus dem Iran. Die iranischen Nachrichtenagenturen Mehr und Fars nannten das Werk einen «anti-iranischen Film». Österreich jubelte in der Nacht gleich über zwei Oscars für Schauspieler Christoph Waltz in «Django Unchained» und den Film «Liebe» von Regisseur Michael Haneke. Der «Lincoln»-Mime Daniel Day-Lewis wurde zum dritten Mal in seiner Karriere als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet - ein Rekord.

