Wien (dpa) - Österreich hat mit Begeisterung auf gleich zwei Oscars für Künstler aus dem Land reagiert. Zahlreiche Politiker gratulierten bereits in den frühen Morgenstunden. Viele Fans freuten sich in sozialen Netzwerken. Der Österreicher Michael Haneke holte den Auslands-Oscar für sein Drama «Liebe», Christoph Waltz wurde bester Nebendarsteller in dem Quentin-Tarantino-Western «Django Unchained». Ben Afflecks CIA-Thriller «Argo» ist der beste Film des Jahres. Schauspieler Daniel Day-Lewis triumphierte als bester Hauptdarsteller in «Lincoln». Jennifer Lawrence wurde beste Hauptdarstellerin für «Silver Linings».

