Wien (dpa) - In Anwesenheit von Natascha Kampusch und ihren Eltern ist die Premiere des Entführungsdramas «3096 Tage» in Wien gezeigt worden. Viele Besucher verließen am Abend in gedrückter Stimmung oder mit Tränen in den Augen den Kinosaal im 10. Wiener Bezirk. Eine Feier war danach nicht geplant, auch verzichteten die Organisatoren auf jeglichen Glamour angesichts des traurigen Themas. Kampusch selbst ließ sich zu Beginn des fast zweistündigen Dramas im schwarz-roten Kleid vor den Plakaten fotografieren, sagte aber kein Wort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.