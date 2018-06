Paris (AFP) Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn will in Frankreich das Erscheinen eines Skandalbuches verhindern, das eine frühere Geliebte über eine Affäre der beiden geschrieben hat. Seine Anwälte sagten am Montag der Nachrichtenagentur AFP, per Eilantrag solle eine Beschlagnahmung des Buches "Belle et Bête" (etwa: "Schöne und Biest") von Marcela Iacub beantragt werden, das am Mittwoch in den Handel kommen soll. Zugleich fordert "DSK" von Iacub und dem Verlag Stock, in dem das Buch erscheinen soll, Schadenersatz in Höhe von 100.000 Euro. Der Gerichtstermin ist auf Dienstagvormittag angesetzt.

