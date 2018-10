Lagos (AFP) Im Internet ist ein Video mit der in Kamerun entführten französischen Urlauberfamilie aufgetaucht. Auf dem mehr als dreiminütigen Video, das am Montag auf dem Internetportal YouTube hochgeladen wurde, sind die sieben Familienmitglieder - unter ihnen vier Kinder - sowie mindestens drei maskierte und teils schwer bewaffnete Entführer zu sehen. Wo und wann das Video gedreht wurde ist unklar. Aus dem Umfeld der Familie wurde der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, dass auf dem Video die am vergangenen Dienstag im Norden Kameruns verschleppte Familie zu sehen ist.

