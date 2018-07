Rom (SID) - Das argentinische Fußball-Idol Diego Maradona ist am Montag nach Italien zurückgekehrt. Der 52-Jährige, gegen den der italienische Fiskus ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung führt, landete auf dem römischen Flughafen Fiumicino mit einem Emirates-Flug aus Dubai. In Rom wurde er von seinem Rechtsanwalt Angelo Pisani empfangen.

"Maradona kehrt nach Italien zurück, weil er das Land liebt. Er will Neapel wiedersehen und klar machen, dass er kein Steuerhinterzieher ist", sagte Pisani. Laut italienischen Medienberichten will der Weltmeister von 1986 am Dienstag eine Pressekonferenz in seiner langjährigen Heimat Neapel geben und zu seiner Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden Stellung nehmen.

Zuletzt hatte Maradonas Verteidiger behauptet, dass sein Mandant die langjährigen Probleme mit der italienischen Steuerbehörde gelöst habe. Die italienischen Behörden bestritten allerdings eine Einigung. Maradona war 2005 wegen Unregelmäßigkeiten während seiner Zeit beim SSC Neapel (1984 bis 1991) zur Zahlung von 37,2 Millionen Euro verurteilt worden. Die italienische Justiz hatte den Fall 2011 neu aufgerollt.

Maradona hatte zuletzt immer wieder betont, er wolle eine Geschichte beenden, die sein "Leben vergiftet" und ihn vieler Gelegenheiten beraubt habe. "Sie hat mir aber vor allem 18 Jahre Liebe der Neapolitaner entzogen. Ich bin kein Steuersünder, daher ist diese Situation für mich besonders bitter", sagte Maradona.

Der einstige Weltstar wird in Neapel noch immer wie ein Held verehrt. Er führte Napoli 1987 und 1990 zur Meisterschaft sowie 1989 zum Gewinn des UEFA-Pokals.