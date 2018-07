Zürich (AFP) Das Rote Kreuz in der Schweiz (SRK) wird seine Lieferungen von Blutkonserven nach Griechenland wegen Zahlungsrückständen der Regierung in Athen deutlich reduzieren. In den kommenden Jahren müsse der Export auf die Hälfte des heutigen Niveaus gesenkt werden, sagte der Direktor des SRK-Blutspendediensts, Rudolf Schwabe, der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Er bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Tages-Anzeiger". Schwabe sprach von Außenständen von fünf Millionen Franken (vier Millionen Euro). Diese stellten ein großes Risiko für das Rote Kreuz dar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.