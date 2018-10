London (AFP) Die britische Rundfunkanstalt BBC hat die Störung ihres World Services in China angeprangert. Das Kurzwellen-Programm auf Englisch sei in den vergangenen Jahren mehrmals gestört worden, erklärte die BBC am Montag in London. "Die BBC verurteilt scharf diese Aktionen, die darauf gerichtet sind, den freien Zugang der Hörerschaft zu Nachrichten und Informationen zu stören." Nach Ansicht der BBC erfolgten die Störungen absichtlich durch chinesische Behörden.

