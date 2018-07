Tokio (AFP) Japan ist am Montag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben habe eine Stärke von 6,2 erreicht, teilte der japanische Wetterdienst mit. Es bestehe keine Tsunamigefahr. In der Hauptstadt Tokio schwankten die Gebäude. In den Atomkraftwerken nahe des Zentrums des Erdbebens in der Provinz Tochigi nördlich von Tokio seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, berichtete der Rundfunksender NHK.

