Tokio (AFP) Die japanische Regierung will Anteile am Tabakkonzern Japan Tobacco verkaufen, um rund zwei Jahre nach der verheerenden Erdbeben- und Tsunamikatastrophe an frisches Geld für den Wiederaufbau zu kommen. Der Staat wolle sich von gut 333 Millionen Aktien - also etwa einem Drittel des noch in seinem Besitz befindlichen Anteils - trennen, teilte das Finanzministerium in Tokio am Montag mit. Der Verkaufspreis soll demnach Mitte März - rund um den Jahrestag der Tragödie - festgelegt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.