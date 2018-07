Rom (dpa) - Kurz vor seinem Rücktritt hat Papst Benedikt XVI. das Verfahren zur Wahl seines Nachfolgers beschleunigt. Das Konklave zur Wahl des neuen Papstes kann nun schon in der ersten März-Hälfte beginnen. In Rom empfing das Kirchenoberhaupt zudem die Autoren mehrerer Geheimberichte zur «Vatileaks»-Affäre um gestohlene Dokumente und mutmaßliche Machenschaften im Vatikan. Zudem nahm er den Rücktritt des britischen Kardinals Keith O'Brien an, dem «unangemessenes» Verhalten gegenüber jungen Priestern vorgeworfen wurde. O'Brien wird damit auch nicht mehr am Konklave teilnehmen.

