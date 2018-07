Frankfurt/Main (dpa) - Wegen Schneefalls sind am Frankfurter Flughafen für heute 100 An -und Abflüge gestrichen worden. Betroffen seien vor allem Verbindungen innerhalb Deutschlands und Europas, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Vereinzelt komme es zu Verspätungen. Neuschnee hat auch in Franken und in der Oberpfalz zu zahlreichen Unfällen geführt. Auf der Autobahn 7 nahe Gollhofen kam am Morgen ein Fahrer ums Leben. In Rheinland-Pfalz und im Saarland kam es im Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus, mehrere Straßen mussten nach Unfällen gesperrt werden.

