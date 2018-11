Skisprung-Mixed-Team holt Bronze bei WM - Japan gewinnt

Val di Fiemme (dpa) - Das deutsche Skisprung-Mixed-Team hat bei den nordischen Weltmeisterschaften in Val di Fiemme die Bronzemedaille gewonnen. Ulrike Gräßler, Richard Freitag, Carina Vogt und Severin Freund lagen am Sonntag 26,1 Punkte hinter dem Premierensieger Japan. Auf das zweitplatzierte Österreich fehlten der Mannschaft des Deutschen Skiverbands nur 1,8 Zähler. Im letzten Durchgang sprang Freund auf 99,5 Meter und konnte sich damit nicht mehr an Österreich vorbeischieben, für die Gregor Schlierenzauer auf 100 Meter kam.

Kombinierer-Team nur WM-Sechster - Titel an Frankreich

Val di Fiemme (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer sind bei den Ski-Weltmeisterschaften im Teamwettbewerb erstmals seit zwölf Jahren ohne Medaille geblieben. Björn Kircheisen, Tino Edelmann, Eric Frenzel und Fabian Rießle mussten sich am Sonntag nach einem Sprung auf der Normalschanze und der 4 x 5-Kilometer-Staffel mit Rang sechs begnügen. Gold gewann Frankreich vor Norwegen und den USA.

Borussia Dortmund schafft in Mönchengladbach nur ein 1:1

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Dortmund hat bei der Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern München keinen Sieg einfahren können. Im Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach kam der deutsche Fußball-Meister am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:0) und büßte auf Rekordchampion Bayern am 23. Spieltag weitere zwei Punkte ein. Mario Götze brachte die Dortmunder in der 31. Minute per Foulelfmeter in Führung. Dem jungen Amin Younes (67.) gelang vor 54 010 Zuschauern im Borussia-Park mit seinem ersten Bundesliga-Tor aber noch der Ausgleich. Im zweiten Sonntagsspiel kam Bayer Leverkusen bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus.

Rückschlag für Eintracht Braunschweig: 1:2 gegen 1860 München

Berlin (dpa) - Eintracht Braunschweig hat auf dem eingeschlagenen Weg Richtung Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Zweitliga-Spitzenreiter verlor am Sonntag daheim 1:2 (0:0) gegen 1860 München und kann nach der zweiten Saisonniederlage am Montag die Tabellenführung an Hertha BSC verlieren. Die zwei Punkte zurückliegenden Berliner empfangen im Spitzenspiel den Tabellendritten 1. FC Kaiserslautern und würden bei einem Erfolg zum Abschluss des 23. Spieltages an Braunschweig vorbeiziehen. Am Tabellenende kam Jahn Regensburg zu einem 1:1 (1:0) bei Energie Cottbus. Dennoch bleiben die Oberpfälzer Tabellenletzter hinter dem SV Sandhausen, der gegen den SC Paderborn mit 1:3 (1:0) verlor.

Loch holt Weltcup-Gesamtsieg - Langenhan gewinnt in Sotschi

Sotschi (dpa) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat sich erneut den Weltcup-Gesamtsieg gesichert. Dem viermaligen Weltmeister reichte am Sonntag beim Saisonfinale im russischen Sotschi ein sechster Platz, um wie schon im Vorjahr die Gesamtwertung für sich zu entscheiden. Lochs Teamkollege Andi Langenhan gewann das letzte Rennen des vorolympischen Winters und machte seinen siebten Weltcup-Erfolg perfekt. Hinter dem Russen Albert Demtschenko landete David Möller auf dem dritten Platz. Mit Lochs Gesamttriumph haben sich die deutschen Rodler nach allen WM- und EM-Titeln in diesem Winter auch alle Gesamtsiege im Weltcup gesichert.

Skirennfahrerin Tina Maze gewinnt erstmals alpinen Gesamtweltcup

Méribel (dpa) - Super-G-Weltmeisterin Tina Maze hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den alpinen Gesamtweltcup gewonnen. Neun Rennen vor Saisonende kann Maria Höfl-Riesch die Slowenin nach deren Sieg in der Super-Kombination am Sonntag nicht mehr einholen. Die Weltmeisterin selbst schied als Dritte der Abfahrt im Slalom aus und hat nun 958 Punkte Rückstand. Maze hatte schon zuvor die kleine Kristallkugel im Riesenslalom sicher und hat nun auch die allerdings bei nur zwei Rennen wenig aussagekräftige Kombinations-Wertung gewonnen. Platz zwei in den französischen Alpen ging an Nicole Hosp aus Österreich vor ihrer Teamkollegin Michaela Kirchgasser.

Starker Nowitzki verliert mit Dallas gegen LA Lakers

Dallas (dpa) - Trotz eines starken Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks bei der Aufholjagd auf die NBA-Playoffplätze einen harten Rückschlag erlitten. Beim 99:103 gegen die Los Angeles Lakers konnte der Basketball-Superstar die Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie auch mit einer Saisonbestleistung von 30 Punkten sowie 13 Rebounds nicht verhindern. Damit liegen die Mavs in der Western Conference weiter hinter den neuntplatzierten Lakers. Die Houston Rockets auf dem achten und letzten Playoffrang haben sechs Siege mehr als die Mavs. Für Los Angeles zeigte Bryant mit 38 Punkten, zwölf Rebounds und sieben Assists eine überragende Leistung.