Wien (AFP) Der schockierende Entführungsfall der Österreicherin Natascha Kampusch ist nun auf Leinwand zu sehen: "3096 Tage", die filmische Darstellung des Falls, feierte am Montagabend in Wien Premiere. Der Titel bezieht sich auf die Zeit, die Kampusch von 1998 bis 2006 in der Gewalt ihres Entführers Wolfgang Priklopil verbrachte. Der mit internationalen Darstellern auf Englisch gedrehte Film zeigt in beklemmender Weise Kampuschs Martyrium, nachdem Priklopil sie als Zehnjährige auf dem Schulweg verschleppte und in ein Kellerverlies von nicht einmal sechs Quadratmetern Fläche sperrte.

