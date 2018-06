London (dpa) - US-Außenminister John Kerry wird heute zum Auftakt seiner ersten Europareise im neuen Amt in der britischen Hauptstadt erwartet. Am Abend will der Nachfolger von Hillary Clinton von London nach Berlin weiterreisen, wo er morgen mit Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Guido Westerwelle zusammenkommt. Auch seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, der ebenfalls in Berlin erwartet wird, will Kerry treffen. Anschließend reist er nach Paris und Rom weiter.

