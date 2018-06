Tunesien (AFP) In Tunesien sind der mutmaßliche Mörder des Oppositionspolitikers Chokri Belaid sowie sein Komplize offenbar festgenommen worden. Die beiden Männer seien am Montag in Gewahrsam genommen worden, sagten zwei Vertreter der Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Die beiden gehören demnach der islamistischen Salafisten-Bewegung an. Bei dem mutmaßlichen Mörder handle es sich um einen 31-jährigen Handwerker, der auf die Herstellung von Aluminiummöbeln spezialisiert sei. Er sei in Karthago, einem Vorort von Tunis, festgenommen worden.

