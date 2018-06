Kiew (AFP) Anlässlich des EU-Ukraine-Gipfels in Brüssel haben in Kiew tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch protestiert. Rund 5000 Menschen zogen am Montag durch die Straßen der ukrainischen Hauptstadt und versammelten sich schließlich auf dem zentralen Platz der Stadt, wo sie Freiheit für die inhaftierte Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko und einen Rücktritt der Regierung forderten. Zu den Protesten hatten die Oppositionsparteien Batkiwschtschina von Timoschenko, Udar von Boxer Vitali Klitschko sowie die Partei Swoboda aufgerufen.

