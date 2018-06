Berlin (dpa) - Eine Zunahme der Kohlestromproduktion hat die deutschen Treibhausgasausstöße im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent steigen lassen. «Diese Entwicklung darf nicht zu einer Tendenz werden», sagte Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) bei der Vorstellung vorläufiger Zahlen.

«Das ist ein Ausreißer in einer bisher positiven Entwicklung.» Als Hauptgrund nannte er einen Anstieg von 3,4 Prozent bei der Steinkohleverstromung und von 5,1 Prozent bei der Braunkohle. Der Präsident des Umweltbundesamts, Jochen Flasbarth, sagte, trotzdem seien die Klimaschutzvorgaben des Kyoto-Protokolls klar übertroffen worden. Im Vergleich zu 1990 seien 25,5 Prozent weniger Treibhausgase in Deutschland ausgestoßen worden.

Insgesamt wurden 2012 aus Deutschland rund 931 Millionen Tonnen an Treibhausgasen in die Atmosphäre geblasen, 14 Millionen Tonnen mehr als noch 2011. Ein Grund liegt auch im strengen Winter Anfang 2012. Allein der CO2-Ausstoß stieg trotz Ausbaus erneuerbarer Energien um 2 Prozent. Altmaier betonte, preiswerte Kohle dränge infolge der Ausweitung der Gasförderung in den USA (Fracking) auf die Weltmärkte. Man müsse aufpassen, dass Kohle nicht die klimafreundlichere Energiegewinnung in Gaskraftwerken verdränge. Flasbarth betonte, eine Reform des EU-weiten Handels mit CO2-Verschmutzungsrechten sei unerlässlich, um der Entwicklung entgegenzuwirken. Durch den Preisverfall bei den Zertifikaten auf teils unter 5 Euro je ausgestoßener Tonne CO2 lohnt sich derzeit vor allem die klimaschädliche Kohleverstromung.

«Es gibt hier einen starken Zusammenhang zum Emissionshandel.» Die EU-Kommission will 900 Millionen Zertifikate zurückhalten, um den CO2-Preis wieder zu steigern. Altmaier unterstützt den Kommissionsvorschlag, Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) ist dagegen, im März soll eine Entscheidung der 27 EU-Staaten fallen.

Auf die Frage, ob notfalls ein Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) notwendig sein könnte, sagte Altmaier, er werde über die internen Prozesse der Bundesregierung nicht in Pressekonferenzen spekulieren. Zugleich räumte er ein, dass wegen der fehlenden Einnahmen - die den milliardenschweren Energie- und Klimafonds (EKF) des Bundes speisen - die Finanzierung von Energiewendeprojekten schwierig werden könnte. «Das Finanzloch ist schon da», so Altmaier.

Flasbarth betonte, ohne eine Verknappung der CO2-Zertifikate sei das Problem nicht zu lösen. «Das kann nicht im Sinne der Energiewende sein. Eine Trendwende hin zu mehr Kohle ist sicher nicht vernünftig.» Das Instrument des Emissionshandels solle steuern. «Wenn es nicht mehr steuern kann, verliert es an Glaubwürdigkeit.» Er betonte, der Anstieg der Emissionen sei aber auch auf einen stärkeren Wärmebedarf zurückzuführen. «Es war kalt, die Leute haben mehr geheizt.» Ein Mittel gegenzusteuern seien mehr energetische Gebäudesanierungen. Doch deren Förderung von wird eben auch über den kriselnden Energie- und Klimafonds mitfinanziert.

