Los Angeles (AFP) Für ihre Rolle in dem Filmmusical "Les Misérables" ist die US-Schauspielerin Anne Hathaway mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. "Es ist wahr geworden", sagte Hathaway, als sie die Statuette am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles entgegennahm. Die Schauspielerin setzte sich gegen Amy Adams ("The Master"), Sally Field ("Lincoln"), Helen Hunt ("The Sessions - Wenn Worte berühren") und Jacki Weaver ("Silver Linings") durch.

