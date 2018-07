Los Angeles (AFP) Der Politikthriller "Argo" ist mit dem Oscar für den besten Film des Jahres ausgezeichnet worden. Der Streifen von und mit Ben Affleck erhielt die Trophäe am Sonntag (Ortszeit) bei der Oscar-Gala in Los Angeles. In dem auf wahren Begebenheiten basierenden Film geht es um eine spektakuläre Befreiungsaktion für US-Diplomaten nach der Besetzung der US-Botschaft während der Wirren im Iran nach dem Sturz des Schahs 1979.

