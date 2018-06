Rom (dpa) - Ein überraschendes Comeback von Silvio Berlusconi und ein Sensationsergebnis für die Populisten könnten die Regierungsbildung nach den Parlamentswahlen in Italien erheblich erschweren.

Nach ersten Hochrechnungen lag das Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Ministerpräsidenten im umkämpften Senat gleichauf mit dem Mitte-Links-Bündnis von Pier Luigi Bersani. Im Abgeordnetenhaus wurde das Bündnis Bersanis nach einer ersten Hochrechnung vom Montagabend stärkste Kraft. Der Chef der Partito Democratico (PD) könnte neuer Ministerpräsident werden, braucht dafür aber wohl einen Koalitionspartner. Die Protestbewegung «5 Sterne» des Komikers Beppe Grillo kam in beiden Kammern aus dem Stand auf rund ein Viertel der Stimmen.

Für die drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone und die gesamte Währungsgemeinschaft ging es bei den vorgezogenen zweitägigen Parlamentswahlen um viel. Entscheidend ist, ob das hoch verschuldete und in einer tiefen Rezession steckende Land rasch eine stabile Regierung bekommt. Angesichts des unklaren Wahlausgangs reagierten die Märkte sofort und gaben Gewinne wieder ab.

Im Senat, dem wegen des komplizierten Wahlsystems eine besondere Bedeutung zukommt, lagen die Lager von Berlusconi und Bersani nach Hochrechnungen der Sender Rai und Sky mit 30,7 Prozent gleichauf. In ersten Prognosen auf Basis der Nachwahlbefragungen waren die Meinungsforscher zunächst von einem Sieg Bersanis in der Kammer ausgegangen, später hatte nach Hochrechnungen längere Zeit Berlusconi vorne gelegen.

Die Populisten von Grillos Bewegung «Fünf Sterne», die in den letzten Monaten mit europakritischen Tönen einen kometenhaften Aufstieg erlebten, wurden zweitstärkste Einzelpartei im Senat. Sie kamen sensationell auf knapp 25 Prozent. Abgeschlagen an vierter Stelle folgte die Liste des bisherigen Regierungschefs Mario Monti, dessen Bündnis der Mitte nur auf rund 9,5 Prozent kommt. Er käme als möglicher Koalitionspartner für Bersani infrage.

Etwas anders sehen die Ergebnisse im Abgeordnetenhaus aus. Hier kam Bersani der ersten Hochrechnung des Instituts IPR zufolge auf 33,2 Prozent der Stimmen. Grillos «5 Sterne» lagen mit 26,8 Prozent auf Platz zwei vor Berlusconi mit 24,8 Prozent. Der scheidende Premier Monti erreichte nur 10,4 Prozent. Die Hochrechnungen wurden von einem der Fernsehsender Berlusconis veröffentlicht.

Die stärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus - also voraussichtlich das Mitte-Links-Bündnis - bekommt einen Bonus für eine stabile Mehrheit von 340 der 630 Sitze. Im umkämpften Senat sind für eine Mehrheit 158 der 315 Sitze nötig. Gut 75 Prozent der wahlberechtigten Italiener gaben laut Innenministerium ihre Stimme ab, 2008 waren es rund 81 Prozent.

Schon gibt es Warnungen vor einer politischen Blockade des Euro- Krisenlandes. «Wenn die Dinge so bleiben, wird das nächste Parlament unregierbar sein», sagte der stellvertretende Sekretär von Bersanis Demokratischer Partei (PD), Enrico Letta, dem Fernsehsender Rai. Dann müsse man zu den Wahlurnen zurückkehren.

Die Märkte reagierten mit Ernüchterung auf die unklare Lage in Italien: Dax und Co. gaben am Montag wegen des Wahlausgangs bis Handelsschluss einen Teil ihrer zunächst kräftigen Kursgewinne wieder ab. Unsicherheit gilt als Gift für die Märkte. Die Gewinne des deutschen Leitindex Dax bröckelten bis Handelsschluss massiv ab. Er schloss mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 7773,19 Punkten. Auch an anderen europäischen Börsenplätzen sah es ähnlich aus. An der Wall Street ging es wegen Sorgen um den Wahlausgang in Italien abwärts. Auch der Euro geriet stark unter Druck, am Anleihemarkt machte sich Nervosität bemerkbar.

Nach dem Rücktritt des parteilosen Regierungschefs Monti hatte Staatschef Giorgio Napolitano im Dezember das italienische Parlament aufgelöst. Die Parlamentswahl wurde daraufhin leicht vorgezogen.